ЄС переніс на рік старт платної системи реєстрації для туристів

За системою ETIAS всі відвідувачі країн ЄС з-поза Євросоюзу повинні будуть заздалегідь зареєструватися онлайн та сплатити 7 євро на три роки. Систему мали ввести у дію наприкінці 2023 року, але зараз її запуск відкладено на 2024 рік. Запровадження іншої системи Євросоюзу - EES, яка передбачає біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, також відкладено до кінця 2023 року.

Обидві системи мали бути запроваджені у 2021 році, але через пандемію їх запуск було відкладено. Тепер же країни ЄС висловили побоювання щодо наслідків посилення кордонових перевірок між Великобританією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в пікові години.