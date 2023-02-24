"ЄС" переконала ВР створити робочу групу, щоб повернути доплати 30 тисяч військовим, - Порошенко
У Верховній раді створять робочу групу щодо повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка під час поїздки у Донецьку область.
"Ми відстояли, щоб вони повернули 30 тисяч, які вони зняли вже з лютого військовослужбовцям. Вам немає на кому економити? Ви дали 2 мільярди гривень на марафон - бо вони безкоштовно Україну любити не можуть, можуть тільки за гроші", - заявив Порошенко.
Як відомо, "Європейська солідарність" зареєструвала законопроект №9006, який передбачає збереження доплати у 30 тисяч гривень всім військовим.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада ухвалила закон про повернення прозорості в оборонних закупівлях. Документ у другому читанні підтримали 264 депутати.
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