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"ЄС" переконала ВР створити робочу групу, щоб повернути доплати 30 тисяч військовим, - Порошенко

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П'ятниця 24 лютого 2023 16:01
"ЄС" переконала ВР створити робочу групу, щоб повернути доплати 30 тисяч військовим, - Порошенко Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

У Верховній раді створять робочу групу щодо повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка під час поїздки у Донецьку область.

"Ми відстояли, щоб вони повернули 30 тисяч, які вони зняли вже з лютого військовослужбовцям. Вам немає на кому економити? Ви дали 2 мільярди гривень на марафон - бо вони безкоштовно Україну любити не можуть, можуть тільки за гроші", - заявив Порошенко.

Як відомо, "Європейська солідарність" зареєструвала законопроект №9006, який передбачає збереження доплати у 30 тисяч гривень всім військовим.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада ухвалила закон про повернення прозорості в оборонних закупівлях. Документ у другому читанні підтримали 264 депутати.

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