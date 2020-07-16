ЕС ожидает, что Россия возьмет ответственность за катастрофу MH17

Европейский союз продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем тем, кто потерял своих близких в катастрофе рейса MH17 на Донбассе. Россия должна взять на себя ответственность за эту трагедию.

Об этом говорится в заявлении Европейского парламента к шестой годовщине катастрофы MH17.

ЕС ожидает, что Россия будет в полном объеме сотрудничать в усилиях по установлению ответственности за уничтожение малайзийского самолета в 2014 году.

"Евросоюз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечению справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности виновных в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН", - подчеркнули в Европарламенте.

Напомним, малайзийский Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Основная версия - самолет был сбит пророссийскими боевиками из зенитной установки "БУК", которую привезли с территории России.

Добавим, 15 июля иск Нидерландов к Российской Федерации из-за уничтожения рейса МН17 зарегистрировал Европейский суд по правам человека.

Кроме того, приобщить к иску против России Нидерланды планируют и другие государства, чьи граждане стали жертвами катастрофы.