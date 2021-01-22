В ЕС отреагировали на теракт в Багдаде

Фото: в Багдаде произошел двойной теракт (skypressiq net)

Европейский Союз осудил теракт, который произошел в столице Ирака Багдаде. Погибли по меньшей мере 28 человек.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

Отмечается, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать Ирак и его народ, безопасность и стабильность в стране

"Европейский Союз решительно осуждает бессмысленную и варварскую атаку, которая утром потрясла центр Багдада и привел к многочисленным жертвам и раненым среди иракцев. Европейский Союз приносит соболезнования семьям жертв, и подтверждает полную поддержку властям Ирака в борьбе с экстремизмом и терроризмом", - отметил представитель ЕС.

21 января в центре Багдада (Ирак) произошел двойной теракт на оживленном рынке. На данный момент известно о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения. Предполагается, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.