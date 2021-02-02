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ЕС осудил военный переворот в Мьянме

Брюссель, Вторник 02 февраля 2021 15:38
ЕС осудил военный переворот в Мьянме
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрей Козловский

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель от имени ЕС осудил военный переворот в Мьянме. Он призвал военных освободить президента, государственного советника и всех арестованных, восстановить связь и уважать права человека.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

"Мы призываем их немедленно отменить чрезвычайное положение, восстановить гражданское правительство, открыть новоизбранный парламент и приступить к дальнейшим назначениям президента, вице-президента и нового правительства", - написал Боррель.

Он также добавил, что ЕС готов поддержать диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, которые хотят добросовестно урегулировать ситуацию и вернуться к конституционному порядку.

Напомним, у Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. Также задержали президента страны Он Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

Также РБК-Украина писало, что военные планируют назначить выборы в Мьянме через год.

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