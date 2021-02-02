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ЄС засудив військовий переворот у М’янмі

Брюссель, Вівторок 02 лютого 2021 15:38
ЄС засудив військовий переворот у М’янмі
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрій Козловський

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель від імені ЄС засудив військовий переворот у М'янмі. Він закликав військових звільнити президента, державного радника і всіх заарештованих, відновити зв'язок і поважати права людини.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу.

"Ми закликаємо їх негайно скасувати надзвичайний стан, відновити цивільний уряд, відкрити новообраний парламент і приступити до подальших призначень президента, віцепрезидентів і нового уряду", - написав Боррель.

Він також додав, що ЄС готовий підтримати діалог з усіма ключовими зацікавленими сторонами, які хочуть сумлінно врегулювати ситуацію і повернутися до конституційного порядку.

Нагадаємо, у М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. Також затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Також РБК-Україна писало, що військові планують призначити вибори у М'янмі через рік.

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