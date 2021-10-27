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ЕС оставит Украину в "зеленом списке" еще минимум на две недели, - журналист

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Среда 27 октября 2021 16:44
ЕС оставит Украину в "зеленом списке" еще минимум на две недели, - журналист Фото: ЕС оставит Украину в "зеленом списке" еще минимум на две недели (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз не планирует пока исключать Украину из "зеленого списка" третьих стран. Украина останется в нем еще как минимум на две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

Кроме того, в "зеленый список" будут включены еще четыре страны из Южной Америки и Африки.

"На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений, добавились только 4 страны из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться в списке, по крайней мере, еще две недели", - написал журналист.

Напомним, ранее Йозвяк утверждал, что Украину могут исключить из этого списка.

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