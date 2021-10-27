ЄС залишить Україну в "зеленому списку" ще мінімум на два тижні, - журналіст

Європейський союз не планує поки виключати Україну з "зеленого списку" третіх країн. Україна залишиться в ньому ще як мінімум на два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка .

Крім того, в "зелений список" будуть включені ще чотири країни з Південної Америки і Африки.

"На цьому тижні в рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків, додалися тільки 4 країни з Південної Америки і Африки. Це означає, що Україна повинна залишатися в списку, принаймні, ще два тижні", - написав журналіст.