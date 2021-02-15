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ЕС может одобрить санкции против России из-за Навального в марте, - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз может принять санкции против России из-за ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным и другими нарушениями прав человека в марте этого года. Над санкциями начали работать еще на прошлой неделе.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

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По словам журналиста, сейчас стоит ждать на определенную политическую договоренность относительно санкций против России, а официальное принятие мер, вероятно, состоится на саммите Европейского союза в марте 2021 года.

"Санкции ЕС в работе с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 22 февраля. Тогда будет какая-то политическая договоренность", - написал Йозвяк.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ЕС начал разработку санкций против России за нарушение прав человека и ситуацию с Навальным. Ни одна из стран-участниц ЕС не выступает против введения новых санкций.

Добавим, недавно в России заявили, что готовы к разрыву отношений с Евросоюзом. В то же время Москва не хочет быть изолированной от мирового жизни.

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