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В ЕС одобрили выделение Греции 6,7 млрд евро кредита

НовостиЭкономика    27.03.2018 - 21:29
Фото: флаг Греции (pixabay.com)
Фото: флаг Греции (pixabay.com)

Греция получит кредит в рамках третьей международной программы помощи

Европейский Фонд спасения одобрил выделение Греции 6,7 млрд евро займа в рамках третьей международной программы помощи этой стране. Об этом говорится в заявлении Европейского стабилизационного механизма, передает Ekathimerini.

В частности, в заявлении речь идет о том, что принятое решение стало следствием завершения правительством Греции ряда важных реформ. Средства пойдут на обслуживание внешнего долга и покрытия внутренней задолженности. 5,7 млрд евро будут перечислены уже в среду.

Далее 1 млрд евро будет перечислен после 1 мая, если страна "осуществит прогресс в погашении задолженности".

Греция зависит от международных программ помощи с 2010 года. Третья программа помощи истекает летом этого года.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2015 году Греция получила от Еврокомиссии краткосрочный кредит в размере 7,16 млрд евро.

В Минобороны Греции выдвинули условия Македонии для решения спора с названием страны Евросоюз и ЕБРР предоставят более 1 млрд евро трем странам 
Теги публикации: Греция, кредит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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