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У ЄС схвалили виділення Греції 6,7 млрд євро кредиту

НовиниЕкономіка    27.03.2018 - 21:29
Фото: прапор Греції (pixabay.com)
Фото: прапор Греції (pixabay.com)

Греція отримає кредит в рамках третьої міжнародної програми допомоги

Європейський Фонд порятунку схвалив виділення Греції 6,7 млрд євро позики в рамках третьої міжнародної програми допомоги цій країні. Про це йдеться в заяві Європейського стабілізаційного механізму, передає Ekathimerini.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що прийняте рішення стало наслідком завершення урядом Греції низки важливих реформ. Кошти підуть на обслуговування зовнішнього боргу і покриття внутрішньої заборгованості. 5,7 млрд євро будуть перераховані вже в середу.

Далі 1 млрд євро буде перерахований після 1 травня, якщо країна "здійснить прогрес в погашенні заборгованості".

Греція залежить від міжнародних програм допомоги з 2010 року. Третя програма допомоги закінчується влітку цього року.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в 2015 році Греція отримала від Єврокомісії короткостроковий кредит в розмірі 7,16 млрд євро.

У Греції Міноборони висунуло Македонії умови для вирішення суперечки з назвою країни Євросоюз і ЄБРР нададуть більше 1 млрд євро трьом країнам
Теги публікації: Греція, кредит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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