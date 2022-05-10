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ЕС одобрил выделение транша на 600 млн евро для Украины, - Bloomberg

Фото: Евросоюз готовит транш для Украины (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз выделение транша на 600 млн евро макрофинансовой помощи для Украины. Эти средства являются частью пакета экстренной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники в руководстве ЕС отмечает, что одобрено выделение 600 млн евро, чтобы помочь Украине в связи с неотложными финансовыми потребностями на фоне российского вторжения.

Это часть пакета экстренной помощи ЕС на общую сумму в 1,2 млрд евро, который был принят в начале 2022 года. Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду. По словам чиновников, средства могут быть переведены в ближайшие дни.

Напомним, Евросоюз подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в начале марта. Финансирование будет выделено двумя траншами в течение 12 месяцев.

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