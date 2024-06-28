UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС очікують, що Україна влітку отримає перші гроші від заморожених активів РФ

Фото: Україна влітку отримає перші гроші від заморожених активів РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Україна може цього року отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів. Це може статися вже влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкове комюніке саміту ЄС.

"Після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, що мають походження від заблокованих активів Росії, для подальшої військової допомоги для України, її оборонної промисловості та її відновлення, Європейська рада сподівається, що перші перерахування будуть здійснені цього літа", - йдеться у документі.

Крім того, лідери країн ЄС доручили Європейській комісії, головному дипломату ЄС та Єврораді продовжити роботу над виділенням для України додаткового фінансування на 50 млрд доларів у формі кредиту під заставу заморожених російських активів.

Як зазначається у документі, кошти будуть направлені на поточну та майбутню допомогу України у військовій сфері, підтримку бюджету та відновлення країни.

В ЄС наголошують, що російські активи залишаються заблокованими, поки Москва не припинить агресивну війну проти України та не компенсує збитки, завдані війною.

 

Кредит для України на 50 млрд доларів

Нагадаємо, США запропонували виділити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів. Лідери G7 на саміті в Італії підтримали цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що більшу частину кредиту забезпечать країни Євросоюзу. Йдеться про частку у 60%. Очікується, що кошти надійдуть в Україну вже до кінця 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська Федерація