В ЄС очікують, що Україна влітку отримає перші гроші від заморожених активів РФ

"Після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, що мають походження від заблокованих активів Росії, для подальшої військової допомоги для України, її оборонної промисловості та її відновлення, Європейська рада сподівається, що перші перерахування будуть здійснені цього літа", - йдеться у документі.

Крім того, лідери країн ЄС доручили Європейській комісії, головному дипломату ЄС та Єврораді продовжити роботу над виділенням для України додаткового фінансування на 50 млрд доларів у формі кредиту під заставу заморожених російських активів.

Як зазначається у документі, кошти будуть направлені на поточну та майбутню допомогу України у військовій сфері, підтримку бюджету та відновлення країни.

В ЄС наголошують, що російські активи залишаються заблокованими, поки Москва не припинить агресивну війну проти України та не компенсує збитки, завдані війною.