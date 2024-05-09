UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЄС не очікують проблем з ухваленням санкцій проти російського СПГ

Фото: Кадрі Сімсон, єврокомісар з енергетики (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз, ймовірно, без проблем запровадить санкції проти російського експорту скрапленого природного газу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ERR заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Що передбачають санкції

"Ми ніколи не запропонуємо санкції, збитки яких для європейської економіки перевищать їх негативний вплив на російську економіку. Тому дана пропозиція також була ретельно підготовлена", - заявила Сімсон.

Вона нагадала, що нещодавно Європарламент схвалив газовий пакет, підготовлений міністрами енергетики країн ЄС. Він набуде чинності 21 травня. Ініціатива, зокрема, передбачає можливість для урядів країн-членів запроваджувати обмеження на надходження російського СПГ до європейських газових мереж.

"Цей крок уже було зроблено без санкцій, але тепер також займуться питанням про обмеження або ускладнення продажу Росією СПГ третім країнам та його перевалки в європейських портах", - пояснила єврокомісар.

Зокрема, 14-м пакетом санкцій пропонується обмежити доходи Росії від продажу СПГ - це зроблять за допомогою заборони використання інфраструктури ЄС для російського експорту СПГ до третіх країн.

Чи можуть бути розбіжності

"Оскільки газовий пакет, який був схвалений міністрами енергетики, торкається значно більшої частини російського бізнесу щодо торгівлі СПГ порівняно із запропонованими заходами в рамках санкцій, я з оптимізмом дивлюся на перспективу одноголосного схвалення 14-го пакету", - уточнила Сімсон.

Вона наголосила, що рішення можуть ухвалити лише на Європейській раді, яка збереться не раніше червня.

14-й пакет санкцій

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Єврокомісія направила на розгляд країн Європи вже 14 пакет антиросійських санкцій.

Зокрема, ініціативою пропонується запровадити обмеження на експорт російського СПГ. Водночас повну заборону на імпорт до ЄС поки що запроваджувати не планують.

Для того, щоб рішення набуло чинності, його мають підтримати усі лідери країн Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяГазВійна в Україні