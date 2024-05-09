В ЕС не ожидают проблем с принятием санкций против российского СПГ

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью ERR заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Что предусматривают санкции

"Мы никогда не предложим санкции, ущерб которых для европейской экономике превысит их негативное влияние на российскую экономику. Поэтому данное предложение также было тщательно подготовлено", - заявила Симсон.

Она напомнила, что недавно Европарламент одобрил газовый пакет, который подготовили министры энергетики стран ЕС. Он вступит в силу 21 мая. Инициатива, в частности, предусматривает возможность для правительств стран-членов вводить ограничения на поступление российского СПГ в европейские газовые сети.

"Этот шаг уже был сделан без санкций, но теперь также займутся вопросом об ограничении или затруднении продажи Россией СПГ третьим странам и его перевалки в европейских портах", - объяснила еврокомиссар.

В частности, 14-м пакетом санкций предлагается ограничить доходы России от продажи СПГ - это сделают при помощи запрета на использование инфраструктуры ЕС для российского экспорта СПГ в третьи страны.

Могут ли быть разногласия

"Поскольку газовый пакет, который был одобрен министрами энергетики, затрагивает гораздо большую часть российского бизнеса по торговле СПГ по сравнению с предложенными мерами в рамках санкций, я с оптимизмом смотрю на перспективу единогласного одобрения 14-го пакета", - уточнила Симсон.

Она подчеркнула, что решение могут принять только на Европейском совете, который соберется не раньше июня.