В ЕС объявили тендер на покупку лекарств от СOVID-19 на случай второй волны, - Reuters

Европейский Союз объявил объединенный тендер на поставку 24 лекарств для интенсивной терапии пациентов с COVID-19. Решение провести тендер связано с опасениями начала второй волны эпидемии и риском дефицита лекарств для интенсивной терапии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

Как отмечает издание, в странах ЕС существует нехватка анальгетиков, антибиотиков, мышечных релаксантов, обезболивающих и реанимационных препаратов.

Эти препараты в основном используются для лечения критически больных пациентов с COVID-19, которые нуждаются в седации для интубации.

Reuters также ссылается на внутренний документ ЕК, согласно которому уже по состоянию на апрель страны-члены Евросоюза имели нехватку около 100 наименований лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни.

Среди тех, которые отсутствуют или подвержены риску дефицита в большом количестве были анальгетики парацетамола; анестетики фентанил, мидазолам и профопол; реанимационные препараты добутамин и норадреналин; миорелаксанты цизатракурий и рокуроний; антибиотики пиперациллин, азитромицин и амоксициллин.

Напомним, с апреля по июль украинский производитель лекарств "Фармак" уже экспортировал в страны ЕС партию "Пропофола" на сумму более 635 тыс. долларов.

По данным медицинских экспертов, "Пропофол" используется для индукции или поддержания наркоза, а также при искусственной вентиляции легких при лечении COVID-19.

Кроме того, европейская сторона закупила "Пропофол" без его регистрации в компетентном органе ЕС, что является обязательным условием реализации лекарств в странах Евросоюза.

Как сообщалось ранее, в 2019 году экспорт продукции "Фармака" составил 22,6% от общего объема продаж компании, компания поставляет препараты в 28 стран мира.