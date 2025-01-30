В ЄС обговорюють повернення до купівлі газу з Росії, щоб "спонукати" її до миру, - FT

Проінформовані джерела видання зазначають, що прихильники ідеї відновлення купівлі російського газу вважають, що такий крок знизить ціни на енергоносії в Європі і "спонукатиме" РФ сісти за стіл переговорів. На їх думку, це дасть обом сторонам привід для припинення вогню та його підтримання.

Троє посадовців додали, що цю ініціативу схвалили деякі офіційні особи в Німеччині, Угорщині та інших країнах ЄС. Але з іншого боку обговорення цієї ідеї викликало різку критику серед найближчих союзників України.

"Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант?" - сказав один з європейських посадовців.

Крім того, дискусії про відновлення купівлі газу з Росії занепокоїло американських постачальників скрапленого природного газу (СПГ), які хочуть укласти довгострокові контракти з країнами ЄС. Вони побоюються, що відновлення транзиту через Україну може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інформацію Financial Times про те, що нібито деякі представники Німеччини та Угорщини підтримують відновлення постачання російського газу.

"Це якраз ті країни, де Росія розвивала енергетичну корупцію і купувала чиновників, починаючи з кінця 90-х", - написав він в Telegram.