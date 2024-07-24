У ЄС обговорюють два варіанти довгострокового заморожування російських активів, - Reuters

Лідери країн "Великої сімки" та ЄС у червні домовилися використати відсотки за замороженими російськими активами для підтримки кредиту у розмірі 50 млрд доларів для України, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Москви.

Більшість активів у розмірі близько 300 млрд доларів зберігається у фінансових інститутах ЄС, переважно в Бельгії. Згідно з правилами ЄС, режим санкцій проти Росії вимагає одноголосного схвалення держав ЄС для його продовження кожні шість місяців.

Деякі країни "Великої сімки" найбільших демократій, включаючи США, стурбовані тим, що може настати момент, коли в ЄС, що складається з 27 країн, не буде досягнуто одностайності, що поставить під загрозу весь кредит, заявили дипломати ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має тісніші зв'язки з Росією, ніж інші національні лідери в ЄС, і неодноразово відкладав вжиття заходів щодо запровадження нових обмежень та надання фінансової підтримки Україні.

Два варіанти

Посли ЄС обговорять два варіанти ослаблення цих побоювань. Одним із них може стати "відкрите" продовження режиму санкцій, який знерухомив активи російського центрального банку.

"Це переглядатиметься Радою ЄС через регулярні проміжки часу (наприклад, кожні дванадцять місяців) на основі чітких заздалегідь визначених критеріїв (тобто закінчення агресивної війни та гарантії неповторення, виплата компенсації Росією тощо)", - йдеться у документі.

Іншим варіантом було продовження періоду продовження до трьох років. Одностайність серед держав-членів ЄС все одно знадобилася б у будь-якому випадку, і ці продовження поширювалися б тільки на активи російського центрального банку.

Обидва варіанти спрямовані на "підвищення правової визначеності та передбачуваності для партнерів щодо G7 щодо надзвичайних потоків доходів, які будуть надані Україні для обслуговування та погашення додаткових двосторонніх кредитів з боку ЄС та партнерів щодо G7".