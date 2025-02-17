ЄС обговорить надання Україні 5 мільярдів євро додаткової військової допомоги

В Брюсселі посли ЄС обговорять надання Україні додаткової військової допомоги. В рамках підтримки планується поставка артилерійських боєприпасів та систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
18 лютого 2025 року в Брюсселі посли країн Європейського Союзу обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на суму 5 мільярдів євро.
Згідно з проєктом документа, ЄС планує поставити півтора мільйона артилерійських боєприпасів великого калібру, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети великої дальності, безпілотники та підтримку для відновлення бригад ЗСУ.
Цей крок є частиною плану щодо посилення обороноздатності України, включаючи навчання та спорядження військовослужбовців.
Одним з важливих аспектів обговорення стане також підтримка оборонно-промислового комплексу України, зокрема через ініціативи, що сприятимуть співпраці оборонної промисловості ЄС та України.
Євросоюз підкреслює, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄС вже надав Україні допомогу на загальну суму 134,5 мільярда євро, з яких 48,5 мільярда євро становить військова допомога.
У проєкті документа зазначається, що ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно.
Нагадаємо, що Європейські чиновники готують новий великий пакет заходів для збільшення витрат на оборону та підтримки Києва. Однак плани щодо витрат не будуть оголошені до виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок перед голосуванням.
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