ЄС обговорить із сирійськими повстанцями закриття російських баз, - Каллас

Вона зазначила, що тему закриття баз РФ у Тартусі та Хмеймімі в Сирії порушили низка міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Говорити про це будуть уже під час початкових контактів із повстанськими силами.

"Багато міністрів закордонних справ підхопили це, щоб сказати, що, знаєте, це повинно бути умовою для нового керівництва, щоб воно також позбулося російського впливу там, бо це база, з якої вони (Росія - ред.) також ведуть свою діяльність щодо Африки та південних сусідів. Тому ми піднімемо це питання з керівництвом, коли в нас будуть зустрічі", - заявила Каллас після зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі.