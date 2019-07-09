В ЕС обеспокоены вопросом контрабандных потоков через Украину

Представителей Европейского союза обеспокоил вопрос потоков контрабанды, которые проходят через Украину. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина за годы независимости превратилась в мировой хаб контрабанды.

"За годы независимости Украина превратилась в мировой хаб для контрабанды. Контрабандные сигареты для того, чтобы попасть в Европу через Украину проходят по всему миру: это и ОАЭ, и Беларусь, и Молдова, и Китай, и неподконтрольные территории. Испечь глобальный", - заявил Гончарук.

Также он отметил, что Украина является инструментом для контрабандного потока табачных изделий в Европу.

"Украина стала инструментом для нелегального потока сигарет в Европу. Это создает проблемы как в Украине с неуплатой налогов, так и для наших коллег в ЕС. Это является одним из вопросов, которые они постоянно поднимали во время наших международных встреч", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что на данный момент приоритетной задачей в работе АМКУ является установление четких и прозрачных правил коммерческой деятельности на рынке табачных изделий.

По данным Всемирной таможенной организации, в 2016 году Украина стала первой по объему нелегального ввоза сигарет в Евросоюз - почти 40% контрабандных табачных изделий поступает в Европейский союз из Украины. Ежегодный оборот теневого табачного рынка оценивается в 450 млн долларов.