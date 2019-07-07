ЕС обеспокоен решением Ирана превысить лимит на обогащение урана

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини сообщила, что в ЕС "очень обеспокоены" решением властей Ирана превысить лимит на обогощение урана, который был установлен ядерным соглашением в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента The Wall Street Journal Лоуренса Нормана в Twitter.

Сообщается, что свое заявление Могерини согласовывала с Францией, Британией и Германией.

В ЕС призвали власти Ирана отозвать свои решения, которые "подрывают" ядерное соглашение. Также они сообщили, что следующие шаги будут рассматривать совместно с Китаем и Российской Федерацией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран объявил о новом нарушении ядерного соглашения. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Араки заявил, что Тегеран планирует отказаться от зобов'язань относительно лимита на обогащение урана в рамках ядерной сделок, а также добавил, что Тегеран стремится сохранить сделку, но в очередной раз обвинил европейские страны в том, что они не придерживаются своих зобов'язань.