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ЕС обеспокоен решением Ирана превысить лимит на обогащение урана

Новости » Политика    07.07.2019 - 17:30
ЕС обеспокоен решением Ирана превысить лимит на обогащение урана
Фото: Федерика Могерини (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

В ЕС планируют рассматривать следующие шаги в отношении Ирана вместе с Китаем и РФ

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини сообщила, что в ЕС "очень обеспокоены" решением властей Ирана превысить лимит на обогощение урана, который был установлен ядерным соглашением в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента The Wall Street Journal Лоуренса Нормана в Twitter.

Сообщается, что свое заявление Могерини согласовывала с Францией, Британией и Германией.

В ЕС призвали власти Ирана отозвать свои решения, которые "подрывают" ядерное соглашение. Также они сообщили, что следующие шаги будут рассматривать совместно с Китаем и Российской Федерацией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран объявил о новом нарушении ядерного соглашения. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Араки заявил, что Тегеран планирует отказаться от зобов'язань относительно лимита на обогащение урана в рамках ядерной сделок, а также добавил, что Тегеран стремится сохранить сделку, но в очередной раз обвинил европейские страны в том, что они не придерживаются своих зобов'язань.

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