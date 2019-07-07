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ЄС стурбований рішенням Ірану перевищити ліміт на збагачення урану

Новини » Політика    07.07.2019 - 17:30
ЄС стурбований рішенням Ірану перевищити ліміт на збагачення урану
Фото: Федеріка Могеріні (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

В ЄС планують розглядати наступні кроки щодо Ірану разом з Китаєм та РФ

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні повідомила, що в ЄС "дуже стурбовані" рішенням влади Ірану перевищити ліміт на збагачення урану, який був встановлений ядерною угодою в 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента The Wall Street Journal Лоуренса Нормана у Twitter.

Повідомляється, що свою заяву Могеріні узгоджувала з Францією, Британією та Німеччиною.

У ЄС закликали владу Ірана відкликати свої рішення, які "підривають" ядерну угоду. Також вони повідомили, що наступні кроки будуть розглядати спільно з Китаєм та Російською Федерацією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран оголосив про нове порушення ядерної угоди. Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракі заявив, що Тегеран планує відмовитися від зобов'язань щодо ліміту на збагачення урану в рамках ядерної угод, а також додав, що Тегеран прагне зберегти угоду, але в чергове звинуватив європейські країни в тому, що вони не дотримуються своїх зобов'язань.

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