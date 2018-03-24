ЕС недоволен отсутствием отмены е-декларирования для активистов в Украине

Евросоюз настаивает на скорейшем принятии соответствующих законопроектов

Евросоюз недоволен тем, что украинский парламент не отменил обязательного декларирования имущества и доходов для активистов, борющихся с коррупцией. Об этом пишет Deustche Welle.

В частности, раздражение ЕС вызывает тот факт, что Верховная Рада даже не смогла внести рассмотрение этого вопроса в повестку дня, поскольку не нашлось достаточного количества голосов, а пленарные заседания возобновятся после пасхальных праздников.

То есть активистам придется подавать декларации, потому что конечный срок их подачи 1 апреля.

Важно безотлагательно отменить необходимость для общественных активистов подавать е-декларации, чтобы позволить гражданскому обществу играть свою роль органа контроля без ненужных препятствий", - подчеркнул еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан.

С начала действия электронного декларирования в Украине представители гражданского общества не подпадали под требование предоставления электронной декларации. Однако в марте 2017 парламент принял, а президент подписал законодательные изменения, согласно с которыми подавать декларации должны физические лица, которые получают средства в рамках программ противодействия или предотвращения коррупции, предоставляющие услуги в сфере антикоррупционной политики за счет таких полученных средств или входят в руководство антикоррупционных неприбыльных организаций.

Напомним, депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом, представителями украинской власти, общественных организаций, руководителями антикоррупционных органов и научными экспертами рассмотрели достижения и вызовы в борьбе против коррупции в Украине.