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ЄС незадоволений відсутністю скасування е-декларування для активістів в Україні

НовиниПолітика    24.03.2018 - 15:45
Фото: Йоханнес Хан (flickr-OPEN DAYS)
Фото: Йоханнес Хан (flickr-OPEN DAYS)

Євросоюз наполягає на якнайшвидшому прийнятті відповідних законопроектів

Євросоюз незадоволений тим, що український парламент не скасував обов'язкового декларування майна і доходів для активістів, що борються з корупцією. Про це пише Deustche Welle.

Зокрема, роздратування ЄС викликає той факт, що Верховна Рада навіть не змогла внести розгляд цього питання до порядку денного, оскільки не знайшлося достатньої кількості голосів, а пленарні засідання поновляться після великодніх свят.

тобто активістам доведеться подавати декларації, тому що кінцевий термін їх подачі 1 квітня.

Важливо невідкладно скасувати необхідність для громадських активістів подавати е-декларації, щоб дозволити громадянському суспільству грати свою роль органу контролю без непотрібних перешкод", - підкреслив єврокомісар з питань політики сусідства Йоханнес Хан.

З початку дії електронного декларування в Україні представники громадянського суспільства не підпадали під вимогу подання електронної декларації. Однак у березні 2017 парламент прийняв, а президент підписав законодавчі зміни, згідно з якими повинні подавати декларації фізичні особи, які отримують кошти в рамках програм протидії чи запобігання корупції, що надають послуги в сфері антикорупційної політики за рахунок таких отриманих коштів або входять в керівництво антикорупційних неприбуткових організацій

Нагадаємо, депутати Європарламенту разом з Єврокомісаром з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнесом Ганом, представниками української влади, громадських організацій, керівниками антикорупційних органів та науковими експертами розглянули досягнення та виклики у боротьбі проти корупції в Україні.

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Теги публікації: Евросоюз, декларация, активисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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