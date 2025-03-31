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У ЄС назвали жести, які покажуть готовність Росії до завершення війни

Мадрид, Понеділок 31 березня 2025 16:13
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У ЄС назвали жести, які покажуть готовність Росії до завершення війни Фото: Кая Каллас, голова дипломатії ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія має довести своє бажання завершити війну проти України, проявивши добру волю. Зокрема, йдеться про повернення депортованих українських дітей.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час виступу перед зустріччю міністрів закордонних справ європейських країн у Мадриді Каллас закликала Росію продемонструвати "добру волю". На її думку, це можна зробити шляхом:

  • повернення українських дітей, депортованих до Росії;
  • звільнення військовополонених.

Також Каллас закликала Москву погодитися на повне припинення вогню, а США - чинити тиск на Кремль, щоб покласти край повномасштабній війні.

Зі свого боку міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що Росія має чітко відповісти США, чи хоче вона взагалі продовжувати мирний процес.

Мирні переговори

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, держсекретар США Марко Рубіо та інші американські чиновники заявляли про те, що Росія нібито хоче завершити війну проти України.

Але поки що Москва відмовляється навіть від повного припинення вогню з Україною без додаткових умов. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб на час припинення вогню Україна повністю зупинила мобілізацію.

При цьому, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія планує завершити війну до 2026 року.

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