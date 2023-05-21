У ЄС назвали подробиці нового пакету санкцій проти Росії

Євросоюз має намір запровадити санкції проти 90 компаній, які допомагали Росії обходити раніше введені проти неї економічні обмеження.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких у нас є чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто поставляють санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу, оминаючи треті країни", - наголосила вона.

За її словами, частина цих компаній, які підпадуть під заборону, зареєстрована в Китаї.

"Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері та мають власників, що походять з інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", - додала фон дер Ляєн.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак також прокоментував новий пакет санкцій проти РФ.

"Рішення Євросоюзу запровадити санкції проти більш ніж 90 неросійських компаній, які допомагали Росії обходити санкції, можна лише вітати. Спроби ворога обходити санкції будуть завжди, але покарання за допомогу їм у цьому має бути жорстким", - зазначив він.

Що відомо про 11 пакет санкцій

Нагадаємо, що в ЄС зараз ведеться робота над 11 пакетом санкцій щодо Росії, на тлі чого частина країн відновила тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що Європейський союз поки що не має наміру вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом".

Також 11 пакет санкцій може містити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям вийти з Росії.

У рамках проекту наступного одинадцятого пакету санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм із третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.

Під час обговорення пакету санкцій Угорщина вимагала виключити з нового списку санкцій ряд персон. Серед них начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов, а також особи, причетні до справи політика-опозиціонера з РФ Володимира Кара-Мурзи.