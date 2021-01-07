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В ЕС назвали беспорядки в Вашингтоне осадой демократии

Автор: Артур Родивилов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза осудил протест по итогам президентских выборов в США. Жозеп Боррель призвал соблюдать их результаты.

Соответствующее заявление опубликовано в его Twitter.

Он также назвал протесты атакой на верховенство закона.

"На глазах у всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это невиданная атака на демократию США, ее институты и верховенство закона. Это не Америка. Результаты выборов 3 ноября должны быть полностью соблюдены", - написал он.

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В среду, 6 января, протестующие сорвали заседание обеих палат Конгресса, которые должны официально утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

В ходе протестов возле здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько офицеров. Один из них был доставлен в больницу. Одна женщина получила выстрел в грудь.

Трамп и победивший на президентских выборах кандидат от демократов Джозеф Байден призвали протестующих разойтись.

Как писало РБК-Украина, Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет почти две тысячи солдат.

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