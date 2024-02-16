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ЄС нарощуватиме виробництво зброї на основі досвіду боротьби з COVID-19, - голова Єврокомісії

П'ятниця 16 лютого 2024 09:13
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ЄС нарощуватиме виробництво зброї на основі досвіду боротьби з COVID-19, - голова Єврокомісії Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія розробляє стратегію розвитку оборонної промисловості з урахуванням досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 і для спільних закупівель газу.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За її словами, Брюссель має стимулювати європейську оборонну промисловість до нарощування виробництва і консолідації.

При цьому Фон дер Ляєн попередила, що "світ став більш суворим".

"Ми повинні витрачати більше, ми повинні витрачати краще, ми повинні витрачати по-європейськи", - заявила вона.

План зі зміцнення військово-промислового комплексу Європи перед обличчям зростаючих загроз з боку Росії має бути оприлюднений цього місяця; його необхідно буде затвердити в столицях країн, деякі з яких можуть чинити спротив спробам Єврокомісії централізувати рішення про інвестиції в оборону.

Чиновники ЄС прагнуть максимально використати значне збільшення військових витрат країн-членів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб створити більшу, міцнішу та ефективнішу європейську оборонну промисловість.

"У нас дуже роздроблений оборонний ринок, і це необхідно змінити. Що входить до компетенції комісії? Це промисловість. Це наш основний бізнес. Ми сприяємо, а не купуємо", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що ЄС розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони, який контролюватиме промислові аспекти оборонної політики.

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Війна Росії проти України Єврокомісія Урсула фон дер Ляйєн
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