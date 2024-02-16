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ЕС будет наращивать производство оружия на основе опыта борьбы с COVID-19, - глава Еврокомиссии

Пятница 16 февраля 2024 09:13
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ЕС будет наращивать производство оружия на основе опыта борьбы с COVID-19, - глава Еврокомиссии Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и для совместных закупок газа.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, Брюссель должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и консолидации.

При этом Фон дер Ляйен предупредила, что "мир стал более суровым".

"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски", - заявила она.

План по укреплению военно-промышленного комплекса Европы перед лицом растущих угроз со стороны России должен быть обнародован в этом месяце; его необходимо будет утвердить в столицах стран, некоторые из которых могут воспротивиться попыткам Еврокомиссии централизовать решения об инвестициях в оборону.

Чиновники ЕС стремятся максимально использовать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы создать более крупную, прочную и эффективную европейскую оборонную промышленность.

"У нас очень раздробленный оборонный рынок, и это необходимо изменить. Что входит в компетенцию комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес. Мы содействуем, а не покупаем", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность создания должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет контролировать промышленные аспекты оборонной политики.

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Война России против Украины Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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