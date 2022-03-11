ЕС намерен удвоить поддержку ВСУ до более чем 1 млрд долларов, - Боррель
В пятницу, 11 марта, лидеры Европейского союза проголосуют за удвоение финансовой поддержки вооруженных сил Украины. В случае одобрения, финансовая поддержка ВСУ со стороны блока превысит 1 млрд долларов.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Все прекрасно понимали, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине, чтобы продолжать оказывать давление на Россию, так что еще 550 миллионов долларов", - сказал он.
По его словам, было несложно убедить лидеров ЕС пойти на этот шаг, который будет осуществляться по схеме Европейского фонда мира.
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