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ЕС намерен удвоить поддержку ВСУ до более чем 1 млрд долларов, - Боррель

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Брюссель, Пятница 11 марта 2022 13:16
ЕС намерен удвоить поддержку ВСУ до более чем 1 млрд долларов, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 11 марта, лидеры Европейского союза проголосуют за удвоение финансовой поддержки вооруженных сил Украины. В случае одобрения, финансовая поддержка ВСУ со стороны блока превысит 1 млрд долларов.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Все прекрасно понимали, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине, чтобы продолжать оказывать давление на Россию, так что еще 550 миллионов долларов", - сказал он.

По его словам, было несложно убедить лидеров ЕС пойти на этот шаг, который будет осуществляться по схеме Европейского фонда мира.

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