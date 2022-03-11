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ЄС має намір подвоїти підтримку ЗСУ до більш ніж 1 млрд доларів, - Боррель

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Брюссель, П'ятниця 11 березня 2022 13:16
ЄС має намір подвоїти підтримку ЗСУ до більш ніж 1 млрд доларів, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 11 березня, лідери Європейського Союзу проголосують за подвоєння фінансової підтримки Збройних сил України. У разі схвалення, фінансова підтримка ЗСУ з боку блоку перевищить 1 млрд доларів.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Всі прекрасно розуміли, що ми повинні збільшити нашу військову підтримку Україні, щоб продовжувати чинити тиск на Росію, так що ще 550 мільйонів доларів", - сказав він.

За його словами, було нескладно переконати лідерів ЄС піти на цей крок, який буде здійснюватися за схемою Європейського фонду миру.

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