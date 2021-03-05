ЕС намерен оштрафовать Великобританию из-за загрязнения воздуха

Европейский суд в первом решении против Великобритании после Brexit постановил, что страна нарушает законы о загрязнении воздуха. Из-за этого Британию могут оштрафовать.

Как сообщается, Великобританию обвиняют в несоблюдении уровней диоксида азота, связанных с движением тяжелых транспортных средств. При этом Великобритания не приняла мер для минимизации нарушений загрязнения.

Таким образом, было установлено, что в 16 областях "систематически" превышали целевые показатели качества воздуха ЕС, установленные в 2008 году.

Отмечается, что несмотря на то, что Великобритания вышла из Европейского суда 31 декабря, к ней все еще будут вынесены решения по делам, в которых она принимала участие до Brexit.