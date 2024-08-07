ЄС надав Україні вже 108 млрд євро допомоги, - Урсула фон дер Ляєн

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише РБК-Україна з посиланням на її Twitter (Х).

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - розповіла вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".