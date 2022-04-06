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ЕС начал накапливать снаряжения и лекарства против химических и ядерных инцидентов

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Брюссель, Среда 06 апреля 2022 16:33
ЕС начал накапливать снаряжения и лекарства против химических и ядерных инцидентов Фото: еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич (flickr.com/cor-photos)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия начала операцию по накоплению запасов для усиления защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов на фоне опасений из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед лицом потенциальных угроз", - сказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

ЕС создает два отдельных резерва: один - для защитного снаряжения, лекарств и вакцин против так называемых химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) угроз; второй - для дезактивирующих материалов, которые будут использоваться для дезактивации людей, инфраструктуры, зданий или транспортных средств, подвергшихся воздействию ХБРЯ-агентов.

ЕС уже начал использовать имеющиеся резервы для оказания помощи украинцам, подвергшимся возможному воздействию ядерной радиации в результате боев возле атомных станций после вторжения России в Украину.

Почти 3 млн таблеток йодида уже доставлены в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС при содействии Франции и Испании.

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