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ЄС почав накопичувати спорядження і ліки проти хімічних і ядерних інцидентів

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Брюссель, Середа 06 квітня 2022 16:33
ЄС почав накопичувати спорядження і ліки проти хімічних і ядерних інцидентів Фото: єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич (flickr.com/cor-photos)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія почала операцію з накопичення запасів для посилення захисту від хімічних, ядерних і біологічних інцидентів на тлі побоювань через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вживаємо конкретних заходів для підвищення готовності Європи перед обличчям потенційних загроз", - сказав єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

ЄС створює два окремих резервів: один - для захисного спорядження, ліків і вакцин проти так званих хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних (ХБРЯ) загроз; другий - для дезактивуючих матеріалів, які будуть використовуватися для дезактивації людей, інфраструктури, будівель або транспортних засобів, що зазнали впливу ХБРЯ-агентів.

ЄС вже почав використовувати наявні резерви для надання допомоги українцям, які зазнали можливого впливу ядерної радіації в результаті боїв біля атомних станцій після вторгнення Росії в Україну.

Майже 3 млн таблеток йодиду вже доставлені в Україну через механізм цивільного захисту ЄС за сприяння Франції та Іспанії.

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