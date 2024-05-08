ЄС може ввести санкції проти Стівена Сігала, який був на "інавгурації" Путіна, - ЗМІ

Європейський союз у рамках нового антиросійського пакета санкцій планує ввести обмеження проти Стівена Сігала, який відомий своїми симпатіями до диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.
Видання пише, що 14-й пакет санкцій проти Росії вдарить по особах, які поширювали пропаганду в ЄС і намагалися підкуповувати депутатів Європарламенту.
Персональні санкції планується запровадити проти Стівена Сігала, який був присутній на вчорашній інавгурації диктатора Володимира Путіна. Також під обмеження може потрапити пропагандистський співак Ярослав Дронов, більш відомий під псевдонімом Shaman.
Представник ЄС повідомив виданню, що санкції щодо Сігала можна буде запровадити, якщо будуть вагомі юридичні докази того, що дії колишнього актора завдають шкоди Україні.
Колишній американський актор і продюсер. Тривалий час проживає в РФ і має громадянство цієї країни. Він відвідував окупований Крим ще 2014 року і став членом політичної партії "Справедлива Росія - За правду".
Також Сігал у 2022 році відвідував тимчасово окуповану частину Донецької області та обіцяв зняти "правдивий" фільм про війну в Україні. Неодноразово висловлював своє захоплення Путіним.
Російський виконавець пісень. Набув популярності 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я русский".
Став активно виступати на концертах перед російськими окупантами, які воюють проти України. Також повідомлялося, що Shaman був довіреною особою Путіна на "президентських виборах" у РФ.
Євросоюз майже завершив підготовку нового пакета обмежень проти Росії за її агресію проти України. Найближчим часом очікується, що члени ЄС узгодять його і він набуде чинності.
Нещодавно Polskie Radio 24 писало, що Європейська комісія направила членам Євросоюзу проект 14-го пакета санкцій проти Росії.
А Politico повідомляло, що в рамках нового пакета санкцій ЄС хоче обмежити доходи РФ від продажу скрапленого природного газу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.