ЄС може ввести санкції проти Стівена Сігала, який був на "інавгурації" Путіна, - ЗМІ

Європейський союз у рамках нового антиросійського пакета санкцій планує ввести обмеження проти Стівена Сігала, який відомий своїми симпатіями до диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver .

Видання пише, що 14-й пакет санкцій проти Росії вдарить по особах, які поширювали пропаганду в ЄС і намагалися підкуповувати депутатів Європарламенту.

Персональні санкції планується запровадити проти Стівена Сігала, який був присутній на вчорашній інавгурації диктатора Володимира Путіна. Також під обмеження може потрапити пропагандистський співак Ярослав Дронов, більш відомий під псевдонімом Shaman.

Представник ЄС повідомив виданню, що санкції щодо Сігала можна буде запровадити, якщо будуть вагомі юридичні докази того, що дії колишнього актора завдають шкоди Україні.

Стівен Сігал

Колишній американський актор і продюсер. Тривалий час проживає в РФ і має громадянство цієї країни. Він відвідував окупований Крим ще 2014 року і став членом політичної партії "Справедлива Росія - За правду".

Також Сігал у 2022 році відвідував тимчасово окуповану частину Донецької області та обіцяв зняти "правдивий" фільм про війну в Україні. Неодноразово висловлював своє захоплення Путіним.

Shaman

Російський виконавець пісень. Набув популярності 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я русский".

Став активно виступати на концертах перед російськими окупантами, які воюють проти України. Також повідомлялося, що Shaman був довіреною особою Путіна на "президентських виборах" у РФ.