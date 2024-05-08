ЕС может ввести санкции против Стивена Сигала, который был на "инаугурации" Путина, - СМИ

Европейский союз в рамках нового антироссийского пакета санкций планирует ввести ограничения против Стивена Сигала, который известен своими симпатиями к диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver .

Издание пишет, что 14-й пакет санкций против России ударит по лицам, которые распространяли пропаганду в ЕС и пытались подкупать депутатов Европарламента.

Персональные санкции планируется ввести против Стивена Сигала, который присутствовал на вчерашней инаугурации диктатора Владимира Путина. Также под ограничения может попасть пропагандистский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman.

Представитель ЕС сообщил изданию, что санкции в отношении Сигала можно будет ввести, если будут веские юридические доказательства того, что действия бывшего актера наносят вред Украине.

Стивен Сигал

Бывший американский актер и продюсер. Долгое время проживает в РФ и имеет гражданство этой страны. Он посещал оккупированный Крым еще в 2014 году и стал членом политической партии "Справедливая Россия - За правду".

Также Сигал в 2022 году посещал временно оккупированную часть Донецкой области и обещал снять "правдивый" фильм о войне в Украине. Неоднократно выражал свое восхищение Путиным.

Shaman

Российский исполнитель песен. Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский".

Стал активно выступать на концертах перед российскими оккупантами, которые воюют против Украины. Также сообщалось, что Shaman был доверенным лицом Путина на "президентских выборах" в РФ.