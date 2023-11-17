ЄС може перенести рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу, - Reuters

Європейський Союз може перенести прийняття рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зауважимо, що рішення про початок перемовин з Україною планувалось бути ухваленим у грудні цього року на саміті ЄС у Брюсселі.
"Я думаю, що дехто скористається фразою: "Повернімось до цього питання у березні", - заявив Reuters високопоставлений чиновник.
При цьому він зауважив, що грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою.
Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.
Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.
Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.
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