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ЄС може перенести рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу, - Reuters

Ілюстративне фото: ЄС може перенести рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз може перенести прийняття рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зауважимо, що рішення про початок перемовин з Україною планувалось бути ухваленим у грудні цього року на саміті ЄС у Брюсселі.

"Я думаю, що дехто скористається фразою: "Повернімось до цього питання у березні", - заявив Reuters високопоставлений чиновник.

При цьому він зауважив, що грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

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