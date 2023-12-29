ЄС має започаткувати антидемпінгові розслідування у відношенні російської металопродукції, - експерт

Санкційні обмеження, які вводить Євросоюз у відношенні російської продукції, позбавляють Росію можливості фінансувати збройну агресію проти України. Водночас, санкційні послаблення щодо окремих видів цієї продукції призводять до порушення принципів справедливої конкуренції у ЄС.

"Ми вдячні світовій спільноті за підтримку, і вважаємо, що такі заходи мають поставити повні перепони на торгових ланцюгах ворога. Водночас, ми бачимо послаблення умов імпорту російських слябів і заготовок з легованої сталі. Європейські країни аргументують це необхідністю перехідного періоду. Ми не можемо коментувати позицію Євросоюзу, але я хотів би відзначити наступне: українські підприємства змогли за дуже стислі терміни замістити російську продукцію на ринку", - зауважив Щелкунов.

Він наголосив: російська продукція на ринку ЄС продається за дуже низькими цінами, адже, щоб утримати свої позиції, вони демпінгують. Від цього страждають не тільки українські виробники, як потенціальні імпортери, але і європейські виробники, які не закуповують продукцію агресора.

"Тут, вважаю, слід підключати інші механізми, визначені загальноприйнятими правилами міжнародної торгівлі, а саме - антидемпінгові розслідування. Адже порушується головний принцип світових правил торгівлі – принцип справедливої конкуренції. Агресія ворога проти України це один з фрагментів атаки Росії на підвалини світового цивілізованого укладу життя. І правила світової торгівлі - це одні з таких підвалин. В світі чітко розроблені механізми протидії таким речам. І ми в ІСС Ukraine будемо це всіляко підтримувати і ініціювати на міжнародному рівні", - наголосив Щелкунов.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.