ЕС должен начать антидемпинговые расследования в отношении российской металлопродукции, - эксперт

Санкционные ограничения, вводимые Евросоюзом в отношении российской продукции, лишают Россию возможности финансировать вооруженную агрессию против Украины. В то же время санкционные послабления в отношении отдельных видов этой продукции приводят к нарушению принципов справедливой конкуренции в ЕС.

"Мы благодарны мировому сообществу за поддержку, и считаем, что такие меры должны поставить полные преграды на торговых цепях врага. В то же время мы видим ослабление условий импорта российских слябов и заготовок из легированной стали. Европейские страны аргументируют это необходимостью переходного периода. Мы не можем комментировать позицию Евросоюза, но я хотел бы отметить следующее: украинские предприятия смогли в очень сжатые сроки заместить российскую продукцию на рынке", - отметил Щелкунов.

Он подчеркнул, что российская продукция на рынке ЕС продается по очень низким ценам, ведь, чтобы удержать свои позиции, они демпингуют. От этого страдают не только украинские производители, как потенциальные импортеры, но и европейские производители, не закупающие продукцию агрессора.

"Здесь, считаю, следует подключать другие механизмы, определенные общепринятыми правилами международной торговли, а именно – антидемпинговые расследования. Ведь нарушается главный принцип мировых правил торговли – принцип справедливой конкуренции. Агрессия врага против Украины это один из фрагментов атаки России на основы мирового цивилизованного уклада жизни "И правила мировой торговли - это одни из таких основ. В мире четко разработаны механизмы противодействия таким вещам. И мы в ИСС Ukraine будем это всячески поддерживать и инициировать на международном уровне", - подчеркнул Щелкунов.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024-го по сентябрь 2028-го установлен в размере 8,5 млн. рублей.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.