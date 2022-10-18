ЄС має заборонити всю металопродукцію з РФ, - нардеп

"Саме ці позиції принесли країні-агресору $300 млрд валютного доходу минулого року, а це 63% загального експорту Росії. Це грандіозний внесок у ВВП і держбюджет Росії, його здатність фінансувати подальшу мілітаризацію, військову агресію, дестабілізацію політичних систем іноземних країн", - заявив Цимбалюк.

Він також переконаний, що вирішенням проблеми фінансування тероризму є лише повне ембарго та запровадження суттєвих імпортних мит на ці категорії товарів із боку розвинених країн і їхніх партнерів.

"Гірничо-металургійний комплекс є одним зі стратегічних галузей економіки Росії. Лише шість найбільших груп гірничо-металургійного комплексу приносять понад $70 млрд ВВП Росії щорічно. У цьому рейтингу - 88 російських мільярдерів, які вносять свою частку у фінансуванні російсько-української війни", - підкреслив Цимбалюк.

На його думку, Росія має можливість завойовувати та утримувати європейські ринки, тому що має доступ до дешевих джерел енергії.

"Вартість природного газу для металургійних підприємств Росії у десятки разів нижча, ніж для підприємств ГМК України і країн ЄС. Така сама ситуація з електрикою і дизельним пальним. Це дає можливість займати й утримувати частку на ринку ЄС, адже собівартість виробництва тонни сталі в Росії на $159 нижча, ніж у країнах Європейського союзу", - переконаний нардеп.

Саме тому, переконаний нардеп, ЄС має повністю заборонити експорт металопродукції з РФ - адже той, хто й надалі торгує з РФ, робить вагомий внесок у військову агресію Росії проти України, а загалом - і європейського континенту.

Нагадаємо, у рамках четвертого пакету санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів - прокату та труб.

Восьмий пакет санкцій розширює запроваджені раніше обмеження. Проте після аналізу ясно, що запроваджені санкції ніяк не вплинуть на експорт російської металопродукції до ЄС: під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чугуну та феросплавів.

Крім того, нові обмеження на імпорт сталі набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів - з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року.