ЄС має подвоїти підтримку України і надати все для перемоги у війні, - глава Єврокомісії
Європейський союз має подвоїти допомогу Україні, фінансову підтримку потрібно регулярно надавати країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку приводить ABC News.
"Ми повинні подвоїти нашу підтримку України. Минуло майже 500 днів з моменту жорстокого вторгнення Росії", - сказала фон дер Ляєн
За її словами, опір українського народу є вражаючим і обов'язок ЄС - відповідати цій витривалості та наполегливості.
"Це включає в себе надійну і регулярну фінансову підтримку", - сказала вона, нагадавши, що комісія пропонує виділити 50 мільярдів євро Україні і продовжити підтримку до 2027 року.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що підтримка України необхідна, як у фінансовому плані, так і у військових поставках.
Допомога ЄС для України
За оцінками офіційних осіб ЄС, інститути блоку і 27 держав-членів надали близько 75 мільярдів євро у вигляді допомоги, зброї та боєприпасів від початку війни в лютому 2022 року.
ЄС щомісяця виділяє 1,8 мільярда євро, щоб допомогти Україні зберегти свою економіку на плаву.
План на 50 млрд євро
У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.
За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.
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