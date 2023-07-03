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ЄС має подвоїти підтримку України і надати все для перемоги у війні, - глава Єврокомісії

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Понеділок 03 липня 2023 20:29
ЄС має подвоїти підтримку України і надати все для перемоги у війні, - глава Єврокомісії Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз має подвоїти допомогу Україні, фінансову підтримку потрібно регулярно надавати країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку приводить ABC News.

"Ми повинні подвоїти нашу підтримку України. Минуло майже 500 днів з моменту жорстокого вторгнення Росії", - сказала фон дер Ляєн

За її словами, опір українського народу є вражаючим і обов'язок ЄС - відповідати цій витривалості та наполегливості.

"Це включає в себе надійну і регулярну фінансову підтримку", - сказала вона, нагадавши, що комісія пропонує виділити 50 мільярдів євро Україні і продовжити підтримку до 2027 року.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що підтримка України необхідна, як у фінансовому плані, так і у військових поставках.

Допомога ЄС для України

За оцінками офіційних осіб ЄС, інститути блоку і 27 держав-членів надали близько 75 мільярдів євро у вигляді допомоги, зброї та боєприпасів від початку війни в лютому 2022 року.

ЄС щомісяця виділяє 1,8 мільярда євро, щоб допомогти Україні зберегти свою економіку на плаву.

План на 50 млрд євро

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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