ЄС має подвоїти підтримку України і надати все для перемоги у війні, - глава Єврокомісії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн , яку приводить ABC News.

"Ми повинні подвоїти нашу підтримку України. Минуло майже 500 днів з моменту жорстокого вторгнення Росії", - сказала фон дер Ляєн

За її словами, опір українського народу є вражаючим і обов'язок ЄС - відповідати цій витривалості та наполегливості.

"Це включає в себе надійну і регулярну фінансову підтримку", - сказала вона, нагадавши, що комісія пропонує виділити 50 мільярдів євро Україні і продовжити підтримку до 2027 року.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що підтримка України необхідна, як у фінансовому плані, так і у військових поставках.

Допомога ЄС для України

За оцінками офіційних осіб ЄС, інститути блоку і 27 держав-членів надали близько 75 мільярдів євро у вигляді допомоги, зброї та боєприпасів від початку війни в лютому 2022 року.

ЄС щомісяця виділяє 1,8 мільярда євро, щоб допомогти Україні зберегти свою економіку на плаву.

План на 50 млрд євро

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.