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ЄС має намір збільшити фонд, за рахунок якого йде зброя Україні, на 3,5 млрд євро, - Bloomberg

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 14:42
ЄС має намір збільшити фонд, за рахунок якого йде зброя Україні, на 3,5 млрд євро, - Bloomberg Фото: ЄС збільшить фонд для постачання зброї Україні на 3,5 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Держави-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір свого фонду для фінансування постачання зброї майже на 50%. Але Угорщина, як і раніше, блокує плани щодо виділення більшої частини цих грошей Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Блок прагне додати ще 3,5 млрд євро до Європейського фонду світу, бюджет якого наразі становить близько 7,9 млрд євро. Він відшкодовує урядам військові постачання в Україну, але також використовується для підтримки інших країн.

Більшість фонду вже виділено на військову допомогу Україні після вторгнення Росії. Але Угорщина блокує 8-й транш у розмірі 500 млн євро для Києва через рішення України додати угорський банк до списку компаній, які продовжують вести бізнес у Росії, заявили анонімні джерела.

Посли ЄС погодилися на цей захід цього тижня, і міністри закордонних справ блоку мають підписати плани, коли вони зустрінуться у понеділок у Люксембурзі, повідомило Bloomberg.

Особлива позиція Угорщини

Будучи членом як НАТО, так і Європейського Союзу, що складається з 27 членів, Угорщина має величезний міжнародний вплив, оскільки має право вето. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував європейське фінансування оборони України, блокував пакети санкцій та поглибив енергетичні зв'язки з Росією, що призвело до звинувачень у тому, що Будапешт працює як троянський кінь Путіна.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство із запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни . Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців у категорію ворожих країн.

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