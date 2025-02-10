ЄС має намір відкрити новий фронт у Балтійському морі в прихованій війні з Росією, - Politico

Європейські країни ведуть переговори про масштабні затримання нафтових танкерів Москви в Балтійському морі. Наразі розробляється нове законодавство, щоб надати цим заходам юридичної ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як наголошується в публікації, фінська влада захопила танкер Eagle S у грудні під час широкомасштабної операції, підозрюючи, що воно пошкодило підводну лінію електропередачі, що з'єднує Естонію з Фінляндією. Затримання судна, що перевозило 100 тисяч барелів нафти із Санкт-Петербурга, стало моментом відкриття нового фронту в таємній війні між Росією і Заходом.

За даними джерел Politico, пропозиції, що розглядаються, включають використання міжнародного права для арешту суден з екологічних або піратських причин. Якщо це не вдасться, країни можуть діяти самостійно, спільно вводячи нові національні закони для затримання більшої кількості суден у більш далеких морських зонах.

"Майже 50 відсотків підсанкційної торгівлі [російською морською нафтою] проходить через Фінську затоку", - сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, є екологічні загрози, "є атаки на нашу підводну інфраструктуру".

"Тепер питання в тому... що ми можемо зробити з цими кораблями?" - сказав він Politico. "Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше... Є багато можливостей".

Переговори ілюструють зростаюче розчарування Європи тим, що Росія продовжує транспортувати свою нафту й ухилятися від західних санкцій, покладаючись на постійно зростаючий "тіньовий флот" - старіючі судна з незрозумілими власниками і невідомою страховкою.

Вчиняючи так, Москва змогла зберегти ключове рятувальне коло для своїх військових зусиль в Україні, з огляду на те, що нафта і газ приносять Кремлю близько половини доходів. І все це відбувається просто під носом у Європи, на її власних водних шляхах.

Тіньовий флот

У 2022 році ЄС ввів заборону на імпорт російської нафти і встановив цінову межу спільно з G7 на міжнародні продажі сирої нафти Москвою, сподіваючись скоротити доходи Кремля після вторгнення в Україну.

Але Росія незабаром знайшла способи обійти ці заходи. Тіньовий флот Москви, який часто покладається на сумнівних страховиків, щоб обійти обмеження цін на нафту, сьогодні становить до 17% усіх нафтових танкерів у світі.

У результаті "тіньовий флот тепер перевозить понад 80% усієї російської сирої нафти", - заявив Айзек Леві, керівник російсько-європейського напряму в Центрі досліджень енергетики та чистого повітря.

Він стверджує, що Балтійське море є найважливішою артерією для цієї незаконної торгівлі. Зазвичай судна завантажуються російською нафтою в портах, таких як Усть-Луга біля Санкт-Петербурга, перш ніж прокласти свій шлях через Фінську затоку і через Балтійське море у світові океани через Північне море.

За словами Леві, торік із портів Балтики вийшло 348 суден тіньового флоту, що становить 40% від загального обсягу продажів нафти в Росії. Ця цифра еквівалентна третині річного військового бюджету Москви.

Війна на хвилях

Зростаюча кількість інцидентів породжує необхідність переслідувати танкери, які безкарно плавають у європейських водах, - і не тільки за допомогою санкцій, які виявилися занадто вразливими.

"Ми стаємо свідками того, що... існують деякі шляхи відступу" в західних санкціях проти Росії, заявив Politico міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас. "Ось чому заходи протидії тіньовому флоту дійсно допомогли б досягти результатів, яких ми не здатні досягти за допомогою режиму санкцій".

За словами чиновників і дипломатів, на додаток до пропозицій, що надходять від ЄС, щодо внесення до чорного списку 74 танкерів тіньового флоту, країни Північної Європи і Балтії окремо обговорюють, як вони можуть законним чином почати арештовувати більше суден, пов'язаних із Росією.

За їхніми словами, пропозиції в основному діляться на три категорії.

По-перше, влада могла б затримувати судна, які ризикують завдати шкоди місцевому довкіллю, наприклад, через розливи нафти. Враховуючи, що більшість цих танкерів мають вік щонайменше 15 років і схильні до дефектів, такі аварії є неприємною можливістю і, ймовірно, вже траплялися.

По-друге, заявили чиновники, влада може використовувати закони про піратство для захоплення суден, що загрожують критично важливій підводній інфраструктурі, як вона робить з кінця 2023 року, коли численні судна ушкоджують життєво важливі кабелі електроживлення та інтернету.

Нарешті, якщо міжнародне право не спрацює, країни також обговорюють спільне введення нових національних законів, щоб полегшити арешт суден. Вони могли б включати вимогу до танкерів у Балтійському морі використовувати запропонований список надійних страховиків, заявили чиновники, що дасть змогу таким країнам, як Естонія і Фінляндія, затримувати судна, що покладаються на інших, менш надійних операторів.