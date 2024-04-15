ЄС має допомогти Україні з децентралізованою генерацією електроенергії, - Бельгія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Бельгії Тінне ван дер Стратен перед неформальною зустріччю міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.

Також, за словами чиновниці, у зустрічі у Брюсселі візьме участь міністр енергетики України Герман Галущенко. Очікується, що він докладно розповість про потреби України після російських атак.

"Європа має продовжувати підтримувати Україну. Ми вже багато зробили, але маємо допомогти ще більше, щоб у неї якнайшвидше з'явилися децентралізовані виробничі потужності для вироблення електроенергії", - наголосила міністр.

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти з березня посилили обстріли України. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це по всій країні спостерігалися перебої з електропостачанням.

Зокрема, 11 квітня ворог своїм ударом знищив Трипільську ТЕС, що у Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією у регіоні, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Через таку атаку "Центренерго" втратило всю свою генерацію.

Більш детально про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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