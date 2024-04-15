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ЄС має допомогти Україні з децентралізованою генерацією електроенергії, - Бельгія

Брюссель, Понеділок 15 квітня 2024 16:06
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ЄС має допомогти Україні з децентралізованою генерацією електроенергії, - Бельгія Фото: Тінне ван дер Стратен, міністр енергетики Бельгії (twitter.com/EU2024BE)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз має надати Україні обладнання для децентралізації генерації електроенергії всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Бельгії Тінне ван дер Стратен перед неформальною зустріччю міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі.

"Європа має продовжувати підтримувати Україну. Ми вже багато зробили, але маємо допомогти ще більше, щоб у неї якнайшвидше з'явилися децентралізовані виробничі потужності для вироблення електроенергії", - наголосила міністр.

Також, за словами чиновниці, у зустрічі у Брюсселі візьме участь міністр енергетики України Герман Галущенко. Очікується, що він докладно розповість про потреби України після російських атак.

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти з березня посилили обстріли України. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це по всій країні спостерігалися перебої з електропостачанням.

Зокрема, 11 квітня ворог своїм ударом знищив Трипільську ТЕС, що у Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією у регіоні, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Через таку атаку "Центренерго" втратило всю свою генерацію.

Більш детально про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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