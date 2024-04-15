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ЕС должен помочь Украине с децентрализованной генерацией электроэнергии, - Бельгия

Брюссель, Понедельник 15 апреля 2024 16:06
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ЕС должен помочь Украине с децентрализованной генерацией электроэнергии, - Бельгия Фото: Тинне ван дер Стратен, министр энергетики Бельгии (twitter.com/EU2024BE)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз должен предоставить Украине оборудование для того, чтобы децентрализовать генерацию электроэнергии внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен перед неформальной встречей министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.

"Европа должна продолжать поддерживать Украину. Мы уже многое сделали, но должны помочь еще больше, чтобы у нее как можно скорее появились децентрализованные производственные мощности для выработки электроэнергии", - подчеркнула министр.

Также, по словам чиновницы, во встрече в Брюсселе примет участие министр энергетики Украины Герман Галущенко. Ожидается, что он детально расскажет о потребностях Украины после российских атак.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты с марта усилили обстрелы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этого по всей стране наблюдались перебои с электроснабжением.

В частности, 11 апреля враг своим ударом уничтожил Трипольскую ТЭС, которая находится в Киевской области. Она была мощнейшей электростанцией в регионе, а также крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Из-за такой атаки "Центрэнерго" потеряло всю свою генерацию.

Более детально об ударе по ТЭС - в материале РБК-Украина.

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