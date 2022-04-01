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ЕС и Китай согласились, что война в Украине угрожает глобальной безопасности, - глава Евросовета

Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз и Китай согласились, что война в Украине угрожает глобальной безопасности. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель и предостерег Китай от помощи России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"ЕС и Китай согласились, что эта война угрожает глобальной безопасности и мировой экономике", - заявил Шарль Мишель на пресс-конференции после виртуального саммита ЕС-Китай.

При этом он отметил, что "любые попытки обойти санкции или оказать помощь России продлят войну и приведут к новым человеческим жертвам и большему экономическому ущербу".

"Мы также будем сохранять бдительность в отношении любых попыток помочь России в финансовом или военном отношении. Однако позитивные шаги Китая по прекращению войны будут приветствоваться всеми европейцами и мировым сообществом", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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