ЕС и Китай согласились, что война в Украине угрожает глобальной безопасности, - глава Евросовета

Европейский Союз и Китай согласились, что война в Украине угрожает глобальной безопасности. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель и предостерег Китай от помощи России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"ЕС и Китай согласились, что эта война угрожает глобальной безопасности и мировой экономике", - заявил Шарль Мишель на пресс-конференции после виртуального саммита ЕС-Китай.

При этом он отметил, что "любые попытки обойти санкции или оказать помощь России продлят войну и приведут к новым человеческим жертвам и большему экономическому ущербу".

"Мы также будем сохранять бдительность в отношении любых попыток помочь России в финансовом или военном отношении. Однако позитивные шаги Китая по прекращению войны будут приветствоваться всеми европейцами и мировым сообществом", - добавил он.